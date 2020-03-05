Cenk Tosun, Everton’a geri döndü! Sözleşmesi feshedildi…

Crystal Palace’da talihsiz bir sakatlık geçiren ve sezonu kapatan Cenk Tosun, tedavi için Everton’a geri döndü.

EURO 2020’de de oynayamayacak olan milli oyuncumuzun sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesi, kulübü Crystal Palace tarafından feshedildi.

Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, sakatlığının ardından “Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır.” ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Tosun, Crystal Palace’da 5 maçta görev alırken, 1 kez ağları sarstı.

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Cenk gibi genellikle takımın ilk 11'inde yer alan başka bir isim, Juventus'lu stoper Merih Demiral da, Ocak ayında geçirdiği sakatlık sonucu ön çapraz diz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı. Merih'in de EURO 2020'de forma giymesi beklenmiyor. İki yıldız ismin yanı sıra, dört önemli milli futbolcumuz daha bu sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiriyor. Beşiktaş'lı Dorukhan Toköz, geçtiğimiz ekim ayında diz kapağından sakatlanmıştı. Dorukhan'ın sahalara önümüzdeki günlerde dönmesi bekleniyor.

Sezon başında Trabzonspor’dan Fransa’da transfer olup Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, aralık ayında -tıpkı Merih gibi- diz bağlarından sakatlanmıştı. Yusuf'un nisan ayının sonlarına doğru forma giyebileceği konuşuluyor.

Schalke 04 futbolcusu Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde maç içinde düşerek leğen kemiğini zedeledi. Ozan'ın sahalardan uzun süre uzak kalması beklenmiyor. Öte yandan Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür, ağustos ayında yaşadığı menisküs sakatlığının etkilerini atlattı ve süre almaya başladı.