Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü konuk edecek. Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından kısmen çıkışa gecen siyah beyazlılar ligin kalanındaki maçlardan en az kayıpla galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Beşiktaş’ın konuğu Ankaragücü ise alt sıralardan kurtulmanın peşinde. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi gün oynanacak? Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park’ta karşılaşacak. 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra dört grup halinde ayak tenisinin oynandığı antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

SÜPER LİG’DE 25. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’in 25. haftası Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak. Süper Lig’in 25. haftasında heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgiden maçta Galatasaray, Sivasspor’a konuk olacak. Trabzonspor Gaziantep FK’ya, Başakşehir de Gzötepe’ye konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Hafta Gençlerbirliği – Antalyaspor maçı ile sona erecek. Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

6 Mart Cuma 20.00 Beşiktaş – MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi 14.00 Yeni Malatyaspor – İH Konyaspor: Cüneyt Çakır 17.00 Gaziantep FK – Trabzonspor: Halis Özkahya 17.00 Göztepe – Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 20.00 Fenerbahçe – Y. Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar 13.30 Kasımpaşa – Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek 16.00 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan 19.00 DG Sivasspor – Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor: Halil Umut Meler

İHA