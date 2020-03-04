UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu! Türkiye’nin rakipleri kimler?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. B Ligi'nde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. İşte tüm UEFA Uluslar Ligi’nde tüm gruplar…

A LİGİ

1. GRUP: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

1. GRUP: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenisan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lichtenstein, Cebelitarık