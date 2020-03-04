SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama
UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu! Türkiye’nin rakipleri kimler?
Milli Takımlar

UEFA Uluslar Ligi kuraları belli oldu! Türkiye’nin rakipleri kimler?

UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi. Türkiye'nin de rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Lig B Ligi'nde mücadele ediyor. Peki Türkiye'nin grubunda kimler var? İşte millilerin rakipleri...

4 Mart 2020 09:30

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. B Ligi'nde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. İşte tüm UEFA Uluslar Ligi’nde tüm gruplar…

A LİGİ

1. GRUP: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

1. GRUP: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenisan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lichtenstein, Cebelitarık

Son güncelleme 09:30 | 4 Mart 2020
Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
06/03/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR