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SON DAKİKA | Süper Lig’de 25. hafta hakemleri belli oldu!
Süper Lig

SON DAKİKA | Süper Lig’de 25. hafta hakemleri belli oldu!

Son dakika... Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

4 Mart 2020 12:13

Süper Lig’in 25’inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor – Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 25’inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: 

6 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Ocak Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

Son güncelleme 12:20 | 4 Mart 2020
hakem süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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