Selçuk İnan bırakıyor Fernando Muslera tarihe geçiyor!

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Selçuk İnan, jübile yapma kararı aldı. Son yıllardır istediği performansı sergileyemeyen ve taraftarlar tarafından protestolara maruz kalan 35 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda aktif futbol hayatını sonlandıracak

Selçuk, Galatasaray kariyeri boyunca 5’i lig, 4’ü Türkiye Kupası, 5’i de Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılı takımda toplan 14 kupa kazandı.

MUSLERA TARİHE GEÇİYOR

Galatasaray’da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli oyuncular Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu’nun ilk 11’de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı. Selçuk’un sezon sonunda ayrılmasıyla Galatasaray kulüp tarihinde ilk kez yabancı bir oyuncu takımın 1. kaptanlığına getirilecek

Kalesinde gördüğü 18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray’ın bu başarısında aslan payı Fernando Muslera’ya ait. Bu sezon 11 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. 7 yıldır Galatasaray’ın kaptanı olan Selçuk İnan, futbolu sezon sonunda bırakacak ve Selçuk yedek olduğu için pazubandı takan Muslera birinci kaptanlığa getirilecek.

EMRE AKBABA’YA KAPTANLIK GÖREVİ

Takımın tecrübeli ismi ve birinci kaptanı Selçuk İnan’ın sezon sonu futbolu bırakmasının ardından Fatih Terim, Emre Akbaba’nın saha dışındaki liderliğine de çok güvenmesi nedeniyle takımda kaptanlık konumuna getirmeyi planlıyor. A Milli futbolcu, Türk oyunculardan sorumlu isim olacak. Muslera ve Donk ise yabancı futbolcuların kaptanı olmaya devam edecek.