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Schalke’den Ozan Kabak açıklaması! EURO 2020’ye yetişebilecek mi?
Milli Takımlar

Schalke’den Ozan Kabak açıklaması! EURO 2020’ye yetişebilecek mi?

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın Köln maçındaki sakatlığı sonrası durumu ile ilgili açıklama geldi.

SKOR DIŞ HABER 4 Mart 2020 17:03

Almanya Bundesliga’da Köln deplasmanına konuk olan Schalke 04, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken bir kötü haber de stoper Ozan Kabak’tan geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında sakatlanan milli futbolcu oyundan alınırken Alman ekibi konuyla ilgili açıklama yaptı. Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

EURO 2020’ye doğru giderken milli futbolcularımızdan gelen sakatlık haberleri can sıkıcı hale geldi.

Crystal Palace’ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun’un ise sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO 2020’de de forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Ozan’ın iyileşme sürecine bağlı olarak EURO 2020’de forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Ligde bu sezon 19 maçta forma giyen Ozan Kabak, 3 gol atıp 1 asist yaptı. Daha önce A Milli Takım’da Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun uzun süreli sakatlık listesine girmişti.

Son güncelleme 17:04 | 4 Mart 2020
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