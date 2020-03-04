Samsunspor’dan Türkiye rekoru! En çok puan toplayan, en az gol yiyen…

Samsunspor, ligde topladığı 67 puanla; Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, TFF 1. Lig'de ise lider Hatayspor, Bursaspor ve Adana Demirspor gibi takımları geride bıraktı. Kırmızı-beyazlılar 26 haftada 78 olan maksimum puanın sadece 11'ini alamadı. Geride kalan sürede 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, iç sahada 38, deplasmanda ise 29 puan toplayarak bu alanlarda da Türkiye liglerinde zirvede bulunuyor. 10 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, yediği 10 golle, yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

En çok puan toplayan takım Samsunspor

Süper Lig lideri Başakşehir 24 haftada toplam 49 puan, TFF 1. Lig lideri Hatayspor 25 haftada 49 puan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor 26 haftada 54 puan, TFF 3. Lig gruplarında lider olan Serik Belediyespor 51 puan, Kocaelispor 58 puan ve Karacabey Belediyespor 58 puan topladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ise 26 haftada 67 puan toplayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Samsunspor ayrıca iç sahada ve dış sahada en çok puan toplayan takım da oldu.

En az gol yiyen takımın kalecisi eski bir futbolcu

Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı Samsunspor, 26 haftada sadece 10 gol yedi. Kaleci Nurullah Aslan, 26 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü. 2,02 metre uzunluğunda 22 yaşındaki dev kaleci, 19 maçta kalesini gole kapattı. Nurullah Aslan’ın hayat hikayesi de gösterdiği başarılı performans kadar dikkat çekiyor. Aslan, futbola başladığı Termespor’da 7 yıl stoper mevkiinde oynadıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci, transfer olduğu Erbaaspor’da başarısıyla göz doldurduktan sonra Samsunspor'a transfer oldu. Bu sezon itibariyle kaleyi devralan genç file bekçisi, Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Nurullah Aslan’ın kendisi gibi kaleci olan babası Abdullah Aslan'da Samsunspor'da uzun yıllar kalecilik yapmış ve 2014 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybetmişti.