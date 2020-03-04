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Radamel Falcao gaza bastı! Yüzde 42’ye ulaştı…
Süper Lig

Radamel Falcao gaza bastı! Yüzde 42’ye ulaştı…

Ligin ikinci devresinde 5 maçın 4'ünde ilk 11 başlayan Radamel Falcao'nun pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 23'ten 42'ye yükseldi. Daha az topla buluşmasına rağmen 5 gol attı.

4 Mart 2020 13:29

Galatasaray’da sezonun ikinci devresinde müthiş çıkışın bir diğer önemli ismi Radamel Falcao oldu. Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Kolombiyalı yıldız sakatlığı nedeniyle takıma uyum sağlayamamıştı.

Yeniden formasına kavuşan Falcao golleriyle döndü. Yıldız forvetin iki devredeki rakamlarında değişkenlik göze çarptı. İlk yarıda 7 maçta 5 kez 11’de sahaya çıkan Falcao yüzde 3.61’lik gol beklentisine 3 golle karşılık vermişti.

DAMGA VURMAYA HAZIR

Sezonun ikinci devresinde ise Kolombiyalı forvetle ilgili gol beklentisi yüzde 33.3 azalmasına rağmen 5 kez fileleri havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşma ise 37’den 21’e düştü. Rakip kaleyi 17 kez yoklayan Falcao bunların 10’unda isabet buldu. Yıldız forvetin bu çıkışı ülke basınında da ses getirdi. AS Kolombiya’da yer alan haberde Falcao’nun Süper Lig’e damga vurmaya hazır hale geldiği yazıldı.

Son güncelleme 13:29 | 4 Mart 2020
falcao galatasaray gol istatistik süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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