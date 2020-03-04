Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyacı nereli ve kaç yaşında?

2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya gelen Sümeyye Boyacı, Paralimpik Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şammpiyonası’ndaki başarılarıyla büyük bir gurur yaşatmayı başardı. Peki Sümeyye Boyacı kimdir? İşte Sümeyye Boyacı hakkında merak edilenler…

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu.İlkokul eğitimini özel bir okula aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı ve birçok başarıya imza attı. Alexander Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resim dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Rusya ziyareti sırasında sunuldu. 2009 ise sulu boya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı. Son olarak Brezilya’da düzenlenen Açık Yüzme Dünya Şampiyonası (Open Water Swimming World Championships)’nda dünya şampiyonu olarak hepimizin göğsünü kabarttı.

26-28 Nisan’da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleşen şampiyonada sırt üstü yarışlarda 45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye, 50 metre kelebek stilinde de 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonasında’ki başarısıyla büyük bir gurur yaşattı. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan Sümeyye Boyacı, 45.21'lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu.