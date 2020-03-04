SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama
Mucize çocuk Daan Reiziger! 3 penaltı kurtardı, 1 attı…
Diğer Ligler

Mucize çocuk Daan Reiziger! 3 penaltı kurtardı, 1 attı…

Ajax ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği UEFA gençlik ligi son 16 maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Daan Reiziger gösterdiği harika performans ile izleyenleri büyüledi.

SKOR DIŞ HABER 4 Mart 2020 10:23

UEFA gençlik ligi son 16 maçında Ajax ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere bitmesi halinde penaltılara gidecek olan karşılaşmada Hollanda temsilcisi Ajax 90+3. dakikada kaleci değişikliğine gitti. Tarihe geçecek karşılaşmada ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. 90+3’te Calvin Raatsie’in yerine oyuna giren Daan Reiziger penaltı atışlarına giden karşılaşmada 3 kurtarışa imza attı. Genç oyuncu takımının son penaltısını da gole çevirerek Ajax’ın bir üst tura yükselmesini sağladı.

HOLLANDA DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Daha önce 2010 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Kosta Rika karşı karşıya gelmiş ve Jasper Cillessen’ın yerine oyuna giren Tim Krul kurtardığı iki penaltı ile ülkesini bir üst tura taşıyan isim olmuştu.

Son güncelleme 10:32 | 4 Mart 2020
ajax Atletico Madrid Daan Reiziger hollanda penaltı
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
06/03/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR