Mucize çocuk Daan Reiziger! 3 penaltı kurtardı, 1 attı…

UEFA gençlik ligi son 16 maçında Ajax ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere bitmesi halinde penaltılara gidecek olan karşılaşmada Hollanda temsilcisi Ajax 90+3. dakikada kaleci değişikliğine gitti. Tarihe geçecek karşılaşmada ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. 90+3’te Calvin Raatsie’in yerine oyuna giren Daan Reiziger penaltı atışlarına giden karşılaşmada 3 kurtarışa imza attı. Genç oyuncu takımının son penaltısını da gole çevirerek Ajax’ın bir üst tura yükselmesini sağladı.

Daha önce 2010 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Kosta Rika karşı karşıya gelmiş ve Jasper Cillessen’ın yerine oyuna giren Tim Krul kurtardığı iki penaltı ile ülkesini bir üst tura taşıyan isim olmuştu.

Let's say he's a keeper

Comes on as a sub in the 93rd minute Saves 3 penalties Slots the winning penalty into the top corner Sends his team to the quarter final @UEFAYouthLeague #ForTheFuture #UYL #ajaatl pic.twitter.com/7zlIpLnYcl

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 3, 2020