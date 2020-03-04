Manisaspor Başkanı Murat Yörük isyan etti! ‘Artık şehrimiz takımla bütünleşsin’

İlker KILIÇASLAN/MANİSA Geçmişte Türk futboluna Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi birçok profesyonel futbolcu kazandıran, 36 yıldır profesyonel liglerde mücadele ederek adını duyuran Manisaspor, en son kendi sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olarak ligin bitimine son 8 hafta kala bölgesel amatör küme düştü.

Son 10 yıldır yanlış yönetim ve transfer politikalarıyla sürekli yaşadığı transfer yasaklarıyla mücadele etmeye çalışan siyah-beyazlı ekip, zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirerek TFF 3 Lig'de tutunmaya gayret gösterdi. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig'de zorlu mücadeleler veren Manisaspor, tüm gayretlerine rağmen önümüzdeki sezon bölgesel amatör ligde mücadelesini devam ettirecek.

“DÜŞMEMİZİN SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ''

Yaşanan zorluklar sebebiyle bölgesel amatör lige düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük Sözcü'ye yaptığı açıklamada, düşmelerindeki en büyük sebebinin eski yönetimler ve şehrin takıma sahip çıkmaması olduğunu ifade etti. Kulüp Başkanı Yörük, “Manisaspor 1965 yılından beri var olan köklü bir camia. Son 7 haftaya girerken düşmemiz garantilendi. Bunun sorumluluğu biz ve yönetimimizde değil. Düşüşler bizden önceki yönetimlerin kulübü hatalı yönetimleriyle başlamış bu olay. Yaklaşık 10 yıldır yanlış ve yalnız bırakılmış yönetimler kulübü bu hale getirdi. Kulüp başkanları bazı siyasi çekişmelerden dolayı yalnız bırakılmış. Şu anki 15 kişilik yönetim taşın altına elini koymuş durumda. Ama tek amacımız Manisaspor'u yaşatmak. Bu kulüpten Arda, Caner, Burak Yılmaz ve birçok futbolcu yetişti. Manisaspor o günlerine geri dönecek. Bu biraz zaman alacak ama biz bunu başaracağız'' diye konuştu.

“YAKLAŞIK 50 MİLYON TL BORCUMUZ VAR''

Manisaspor'u geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile devraldıkları ifade eden Kulüp Başkanı Yörük, kulübün 10 yıllık icra dosyalarının bulunduğunu söyledi. Yörük Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Manisaspor'un öncelikle güncel borcunu yapılandırdıktan sonra rutin bir şekilde gelir elde etmesini sağlayacağız. 18 milyon TL civarında vergi, 6 milyon civarında SGK borcu var. Profesyonel futbolcuların ve piyasadaki esnafın alacağıyla birlikte yaklaşık borç 50 milyon TL'yi buluyor. Yıllardır kanayan yara olan Makakula'nın alacağı bitti. Ivanski ile birlikte birkaç futbolcunun alacağı kaldı. Yerli futbolcular var. Bu paraların bir kişi veya iki kişiyle ödenmesi mümkün değil. Ama yapılandırma olursa, bu borçlar çok kısa vaade de ödenebilir. Bursaspor'un 500 milyon TL, Eskişehirspor'un 600 milyon TL borçlarından bahsediliyor. Bu sektör ve ligler için aslında çok büyük paralar değil. Önemli olan siyasetin bir kenara bırakılıp bütünlük sağlanması. Biz siyasetin üzerinde bir Manisaspor'u gündeme getirmenin derdindeyiz. Bir araya gelebilir, şehrin küstürülmüş taraftarını tekrar stada çekebilirsek, Manisaspor tekrar yükselişe geçer.''

“MANİSA İLE BÜTÜNLEŞMEK İSTİYORUZ''

Manisaspor'un siyaset aracı kullanılması sebebiyle son 10 yıldır kulübün Manisa şehri tarafından yanlız bırakıldığına dikkat çeken Yörük “Şu anda takımda alt yapı futbolcularımız oynuyor. Transfer yasakları yüzünden uzun zamandır transfer yapamıyoruz. Ama buna rağmen tüm zorluklara rağmen futbolcularımız olağanüstü bir gayret gösterdi. 17-21 yaş arası gençlerle oynadık. Önümüzdeki sezonda transfer olacak kabiliyetli futbolcularımız var. Öncelikle bu futbolcularımızın satılması noktasında bir gelir beklentimiz var. Ayrıca önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan olağan kongreden sonra uygulamaya geçireceğimiz projelerimiz de olacak. Hedefimiz önümüzdeki sezon Manisaspor'un bölgesel amatör ligden ilk yıl tekrar yukarıya taşımak ve çıkarmak. Üç yıllık süreçte de kulübün borçlarını kapatarak, takımı Süper Lig'e tekrar taşımak. Bunu el birliğiyle, Manisa halkıyla yapmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki Manisa halkımızla tekrar bütünleşelim ve kenetlenelim'' dedi.