Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı canlı izle! Lider kritik maçta!

EuroLeague’de heyecan sürüyor. Lig’in 27. haftasında bu akşam Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Euroleagu’de zirveye demir atan Anadolu Efes bu akşamki zorlu Maccabi maçından da galip ayrılarak liderliğini sürdürmenin planlarını yapıyor. Peki Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı hangi kanaldan canlı izlenecek? Basketbolseverleri ekrana kilitleyecek Maccabi Anadolu Efes maçının canlı izleme ekranını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

MACCABİ TEL AVİV ANADOLU EFES CANLI İZLE (Üyelik gerekmektedir)

THY EUROLEAGUE’DE 28. HAFTA HEYECANI

THY Euroleague’in 27. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile Fenerbehçe Beko ise Rusya deplasmanda Khimki Moskova ile karşı karşıya gelecek. THY Euroleague’de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas’u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya’da Khimki Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleague’de 28. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın 20.00 Zenit Saint Petersburg – Zalgiris Kaunas 22.00 Panathinaikos – CSKA Moskova 23.00 Real Madrid – Asvel Lyon-Villeurbanne 23.00 Valencia Basket – AX Armani Exchange Milano

6 Mart Cuma 20.00 Khimki Moskova – Fenerbahçe Beko 20.30 Anadolu Efes – Olympiakos 21.00 Kızılyıldız – Maccabi FOX Tel Aviv 23.00 FC Barcelona – Bayern Münih 23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – ALBA Berlin (ORT-GME-S)

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