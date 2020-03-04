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Maccabi Fox Tel Aviv-Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak!
Euroleague

Maccabi Fox Tel Aviv-Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak!

Euroleague'deki Maccabi FOX Tel Aviv-Anadolu Efes karşılaşması, corona virüsüne önlem gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.

4 Mart 2020 19:39

Euroleague’de bu akşam İsrail takımlarından Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşacak olan Anadolu Efes’te ‘corona virüs’ şoku yaşanıyor.

Maçın başlamasına saatler kala iki ekibin 10 bin kişilik kapasiteye sahip Menora Mivtachim Arena’da oynayacağı maçın seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bu akşam saat 22:15’te oynanacak maçın bütün biletleri tükenmişti. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada 5 binden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalığı olduğunu duyurmuştu.

03 Mart 2020 Ergin Ataman havalimanında çıldırdı: Tam bir skandal! Anadolu Efes, Euroleague`de Maccabi FOX Tel Aviv ile İsrail`de oynayacağı maç öncesi İstanbul`da uçağa binmeden önce didik didik arandı. Başantrenör Ergin Ataman duruma tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:16 | 4 Mart 2020
anadolu efes euroleague Maccabi FOX Tel Aviv
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