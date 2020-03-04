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Luiz Gustavo: ‘Ayrılıklarda aslında oyuncuların da büyük suçu vardır’
Ziraat Türkiye Kupası

Luiz Gustavo: ‘Ayrılıklarda aslında oyuncuların da büyük suçu vardır’

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Luiz Gustavo, Ersun Yanal'ın ayrılığını yorumladı. Gustavo, "Her zaman bir teknik direktör ayrıldığında aslında oyuncuların da büyük suçu vardır" dedi.

4 Mart 2020 00:13

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Yanal’ın vedası hakkında açıklamalarda bulunan oyuncular arasında Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo da yer aldı. Gustavo, oyuncuların da suçlu olduğunun altını çizdi ve “Her zaman bir teknik direktör ayrıldığında aslında oyuncuların da büyük suçu vardır” dedi.

Deneyimli oyuncu, “Oyuncuların, hocanın istediklerini tam olarak yerine getiremedikleri anlamına da gelir bu. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:13 | 4 Mart 2020
ersun yanal Fenerbahçe Luiz Gustavo Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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