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Liverpool’a büyük şok! Chelsea çeyrek finalde… (FA Cup)
İngiltere Premier Lig

Liverpool’a büyük şok! Chelsea çeyrek finalde… (FA Cup)

İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool'u 2-0 mağlup eden Chelse çeyrek finale yükseldi. Liverpool 15 günde 3. kez mağlup oldu.

4 Mart 2020 00:45

İngiltere FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada Chelsea’yi 13. dakikada Willian’ın golü öne geçirdi ve ilk yarı Maviler’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Chelsea, 64. dakikada Ross Barkley’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Liverpool, yedek kadrosuyla çıktığı maçın son 20 dakikasında Firmino, Salah gibi oyuncularını sahaya sürse da gol bulamadı ve Chelsea tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan Liverpool, 18 Şubat’ta Atletico Madrid’e 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçından sonra Premier Lig’de Watford’a ardından FA Cup’ta Chelsea’ye yenilerek 15 günde 3. mağlubiyetini aldı.

Çeyrek finalde Chelsea’nin rakibi 5 Mart’ta çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Fotoğraflar: Reuters

Son güncelleme 00:53 | 4 Mart 2020
chelsea fa cup liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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