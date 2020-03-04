Corona virüsü İtalya’yı vurmaya devam ediyor! Napoli Inter maçı da ertelendi…

Corona virüsü salgını İtalya’da hayatı ve sporu etkilemeye devam ediyor… İtalya Kupası’nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ardından şimdi de Napoli-İnter maçının ertelendiği açıklandı.

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli sahasında İnter’i ağırlayacaktı ancak Napoli Valisi Marco Valentini, ülkede corona virüsünün neden olduğu ölümlerin artması nedeniyle maçı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Turun ilk ayağında Napoli deplasmanda İnter’i 1-0 mağlup ederek avantaj yakalamıştı.

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükselirken virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülke olarak dikkat çekiyor. İtalya Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta sonu Serie A’da oynanması beklenen 5 maçı iptal ettiğini açıklamıştı. Yaşananların futbolu da etkilemesi ve son 5 günde 7 maçın ertelenmesini ülkede büyük bir endişeye neden oldu.

Juventus Milan maçı Corona virüsü sebebiyle ertelendi İtalya Kupası`nda 4 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45`te oynanması planlanan Juventus - Milan karşılaşması `Corona virüsü` sebebiyle ertelendi. İlgili Haberi Oku