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Corona virüsü İtalya’yı vurmaya devam ediyor! Napoli Inter maçı da ertelendi…
İtalya Serie A

Corona virüsü İtalya’yı vurmaya devam ediyor! Napoli Inter maçı da ertelendi…

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Napoli-İnter mücadelesi koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. İtalya'da 5 günde 7 maçın ertelendiğinin açıklanması sonrası büyük bir endişe hakim...

SKOR DIŞ HABER 4 Mart 2020 15:31

Corona virüsü salgını İtalya’da hayatı ve sporu etkilemeye devam ediyor… İtalya Kupası’nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ardından şimdi de Napoli-İnter maçının ertelendiği açıklandı.

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli sahasında İnter’i ağırlayacaktı ancak Napoli Valisi Marco Valentini, ülkede corona virüsünün neden olduğu ölümlerin artması nedeniyle maçı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Turun ilk ayağında Napoli deplasmanda İnter’i 1-0 mağlup ederek avantaj yakalamıştı.

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükselirken virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülke olarak dikkat çekiyor. İtalya Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta sonu Serie A’da oynanması beklenen 5 maçı iptal ettiğini açıklamıştı. Yaşananların futbolu da etkilemesi ve son 5 günde 7 maçın ertelenmesini ülkede büyük bir endişeye neden oldu.

04 Mart 2020 Juventus Milan maçı Corona virüsü sebebiyle ertelendi İtalya Kupası`nda 4 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45`te oynanması planlanan Juventus - Milan karşılaşması `Corona virüsü` sebebiyle ertelendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:40 | 4 Mart 2020
erteleme İNTER italya kupası Koronavirüs Napoli
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