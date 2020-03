Kadro derinliğinin yetersizliği ortaya çıktı

Fenerbahçe dün ruh hali çok değişik bir kupa maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, istifa etmiş ama zorlu maç öncesi takımı yarı yolda bırakmayan hocasıyla Trabzon'da sahadaydı. İlk 11'i görünce Ersun Yanal'ı acımasızca eleştirenler bile “Bu kadroyla bu kadar” yorumunu ister istemez yaptı.

2 yıl önce bu takımın stoperleri Kjaer ve Skrtel'di. Trabzon'da 10. dakikada bu takımın elinde tek bir stoper kalmadı. Kanat oyuncusu desen yok, sol bek iki yıldır yok. Fenerbahçe tam kadro olunca zaten sıkıntı yoktu. Ama öyle bir kadro mühendisliği yapılmış ki ilk 11'de 2-3 isim olmayınca takım çöküyor. En fazla 20. haftaya kadar bu kadro dayanabildi. İlk 11 sana maç kazandırır, alternatifli derin kadro ise şampiyonluk. Fenerbahçe'nin 2 yıldır net bir şekilde derin kadrosu yok.

Trabzon'dan Fenerbahçe Muric'in golüyle umutlu döndü. Rövanşa 1 aydan fazla var. Tam kadro olursa finalin favorisi Fenerbahçe. Dünkü kadro bile, 46-60. Dakikalar hariç rakibinden daha üstündü. Burada da görevi bırakan Yanal'ın hakkını vermek lazım.

Gelelim en merak edilen kısma. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk önce şunu herkes bilsin bu kadronun kalan sürede yapabileceği en iyi derece, dünyanın en iyi, en sihirbaz hocası gelse bile kupayı almak ve ilk 3'e girmektir.

Cocu, Koeman, Ersun Yanal… Bütün suçu bu teknik adamlara atmak geleceği de çöpe atmak olur. Ali Koç ve yönetiminin artık teknik adam seçiminde de kadro mühendisliğinde de en ufak hata yapma payı kalmadı. Yeni teknik direktör konusunda en doğru kararı Başkan ve ekibi verecektir. Fenerbahçe gibi büyük bir camia, ligin kalan süresinde aktif bir futbolcuya emanet edilebilecek kadar da vizyonsuz değildir. Yönetim, kimsenin şüpheyle bakmayacağı bir ismi takımın başına getirmelidir. Yönetimin önünde bence bu sefer rahat bir manevra alanı da olacak. Kadroya 10 isim isteyen değil de nokta atışı yapacak bir teknik adama ihtiyaç var.

Son 1 hafta 10 gündür konuşulan bir diğer konu ise Ersun Yanal ve tazminat… Gerçekten inanılmaz ithamlar… Galatasaray maçından sonra ilk ben yazmıştım, 3 ayın tazminatı mı olur, Ersun Yanal ilk döneminde bile bir kuruş almadan ceketini alıp gitti, diye. Yanal, takımdaki futbolcuların neredeyse yüzde 80'inden daha az maaş alıyordu. Buna rağmen geciken maaşını bile bir kez olsun istemedi. Hatta alacaklarını bile kulüpte bıraktı.

Ersun Yanal, hatalar yapmadı mı, tabi yaptı. Kadroda alternatif sonuçlar üretmekte sıkıntılar yaşadı, formsuz oyuncuların performansını yükseltemedi. Bunlar hatalarıydı. Ama Comolli'nin saçma transferleri, TFF'nin yasakları yüzünden alınamayan isimler, hakemlerin hataları… Dış etkenler say say bitmez. Bu süreçte Galatasaray'ın yaptığı sol bek ve kanat transferini Fenerbahçe yapsaydı her şey daha farklı olurdu.

1 ay önce ligin en büyük favorisi gösterilen takımın, 2-3 eksik olunca bir anda bu hallere gelmesi çok iyi irdelenmeli. Geçmiş bitti, Başkan ve yönetim hayatlarının en kritik kararını bu teknik adam seçiminde verecek.