Juventus Milan maçı Corona virüsü sebebiyle ertelendi

Corona virüsü, İtalya’da gündelik yaşamı sekteye uğratmaya devam ediyor. Avrupa’da vakaların en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya’da futbol da salgından yoğunca etkilenmiş durumda.

Son olarak 4 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45’te başlaması planlanan Juventus – Milan karşılaşması Corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Karşılaşma tarihinin daha sonra belirleneceği belirtildi. Juventus ile Milan, kupa yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Daha önce Serie A’da şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir önem taşıyan Inter – Juventus karşılaşması da aynı sebepten ertelenmişti.