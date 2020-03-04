SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama
Juventus Milan maçı Corona virüsü sebebiyle ertelendi
İtalya Serie A

Juventus Milan maçı Corona virüsü sebebiyle ertelendi

İtalya Kupası'nda 4 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te oynanması planlanan Juventus - Milan karşılaşması 'Corona virüsü' sebebiyle ertelendi.

4 Mart 2020 00:58

Corona virüsü, İtalya’da gündelik yaşamı sekteye uğratmaya devam ediyor. Avrupa’da vakaların en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya’da futbol da salgından yoğunca etkilenmiş durumda.

Son olarak 4 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45’te başlaması planlanan Juventus – Milan karşılaşması Corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Karşılaşma tarihinin daha sonra belirleneceği belirtildi. Juventus ile Milan, kupa yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Daha önce Serie A’da şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir önem taşıyan Inter – Juventus karşılaşması da aynı sebepten ertelenmişti.

Son güncelleme 07:48 | 4 Mart 2020
AC Milan juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
06/03/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR