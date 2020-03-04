Galatasaray’ın gözü kulağı Portekiz’de!

Galatasaray’dan Porto’ya gittiği sezondan itibaren formunu yükselten ve sol bek mevkiisinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Alex Telles’in Chelsea tarafından izlendiği iddia edildi.

A Bola’nın haberinde, 2021 yılında Porto ile sözleşmesi bitecek olan Alex Telles’in Porto tarafından yapılan yeni kontrat teklifini kabul etmediği ve bunun nedeninin Chelsea ilgisi olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Frank Lampard’ın bu sezon sol çizgide Marcos Alonso ve Emerson’un performanslarından memnun olmadığı ve önümüzdeki sezon için Alex Telles’in alınması için rapor verdiği iddiası da haberin devamında yer aldı.

Chelsea’nin bu transfer için 20 milyon euro civarında bir ücret ödemesi gerektiği belirtilirken oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 33.5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bilindiği gibi Alex Telles’in Porto ile olan sözleşmesinde, Brezilyalı’nın başka bir kulübe satılması halinde bu transferden yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.