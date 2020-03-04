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Galatasaray’ın gözü kulağı Portekiz’de!
Süper Lig

Galatasaray’ın gözü kulağı Portekiz’de!

Portekiz devi Porto'nun satması halinde Galatasaray'ın yüzde 10 pay alacağı Alex Telles'e İngiltere Premier Lig debi Chelsea'nin talip olduğu Portekiz basını tarafında iddia edildi.

4 Mart 2020 08:45

Galatasaray’dan Porto’ya gittiği sezondan itibaren formunu yükselten ve sol bek mevkiisinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Alex Telles’in Chelsea tarafından izlendiği iddia edildi.

A Bola’nın haberinde, 2021 yılında Porto ile sözleşmesi bitecek olan Alex Telles’in Porto tarafından yapılan yeni kontrat teklifini kabul etmediği ve bunun nedeninin Chelsea ilgisi olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Frank Lampard’ın bu sezon sol çizgide Marcos Alonso ve Emerson’un performanslarından memnun olmadığı ve önümüzdeki sezon için Alex Telles’in alınması için rapor verdiği iddiası da haberin devamında yer aldı.

Chelsea’nin bu transfer için 20 milyon euro civarında bir ücret ödemesi gerektiği belirtilirken oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 33.5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bilindiği gibi Alex Telles’in Porto ile olan sözleşmesinde, Brezilyalı’nın başka bir kulübe satılması halinde bu transferden yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.

Son güncelleme 09:24 | 4 Mart 2020
Alex Telles chelsea galatasaray portekiz Porto
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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