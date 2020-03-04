Galatasaray’ı yenen İzmit Belediyespor kupada yarı finalde!

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray´ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İzmit Belediyespor´un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor – Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan
GALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2
İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu
1´İNCİ ÇEYREK: 20-10
İLK YARI: 35-31
3´ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57
Maç sonucu | Galatasaray 66 – 81 İzmit Belediyespor#GSvİZM pic.twitter.com/QzqFkjdSiB
— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) March 4, 2020