Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel dümene geçiyor! İşte yol haritası…

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe’de, tecrübeli ismin yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler’in de görevine son verilirken takıma kimin liderlik yapacağı soru işareti olarak kaldı.
Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; İdmanlarda takımın başında Emre Belözoğlu’nun olacağı, çalışmaların Volkan Demirel ve antrenör Zeki Murat Göle’nin eşliğinde yapılacağı öğrenildi.
Yeni teknik ekip belirlenene kadar kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in takıma liderlik yapması planlanırken Denizlispor maçında takımın başında kimin olacağı bilinmiyor.
Fenerbahçe yönetiminin takımdaki oyuncularla da görüştükten sonra hafta başına kadar durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
SEMİH ÖZSOY’DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI!
Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktörle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız. Kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var.”
Bir muhabirin “Denizlispor maçına yetişmez sanırım?” sorusuna yanıt veren Özsoy, “Burası Fenerbahçe” dedi.