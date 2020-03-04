Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel dümene geçiyor! İşte yol haritası…

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe’de, tecrübeli ismin yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler’in de görevine son verilirken takıma kimin liderlik yapacağı soru işareti olarak kaldı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; İdmanlarda takımın başında Emre Belözoğlu’nun olacağı, çalışmaların Volkan Demirel ve antrenör Zeki Murat Göle’nin eşliğinde yapılacağı öğrenildi.

Yeni teknik ekip belirlenene kadar kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in takıma liderlik yapması planlanırken Denizlispor maçında takımın başında kimin olacağı bilinmiyor.

Fenerbahçe yönetiminin takımdaki oyuncularla da görüştükten sonra hafta başına kadar durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

SEMİH ÖZSOY’DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI!

Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktörle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız. Kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var.”

Bir muhabirin “Denizlispor maçına yetişmez sanırım?” sorusuna yanıt veren Özsoy, “Burası Fenerbahçe” dedi.

Fenerbahçe`de Emre Belözoğlu geri dönüyor Fenerbahçe, Süper Lig`in 25`inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 7 Mart cumartesi günü Kadıköy`de mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal`ın ZTK`da Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda. Ligin bitmesine 10 hafta kala Ersun Yanal ile yol ayrımına giden Fenerbahçe Yönetimi, yeni bir hoca bulana kadar takımı yardımcı antrenörler Fatih Yıldız ile Zeki Murat Göle`ye emanet etti. İlgili Haberi Oku