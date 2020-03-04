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Erol Bulut: ’10 kişi kalmamıza rağmen…’
Ziraat Türkiye Kupası

Erol Bulut: ’10 kişi kalmamıza rağmen…’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 kişi kalmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

4 Mart 2020 23:59

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zor maç olacağını bildiklerinin altını çizerek, ikinci yarıda yaklaşık yarım saat 10 kişi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Deplasmanda gol atmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Bulut, “Bu doğrultuda 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum. Futbolcularım iyi mücadele gösterdiler oyunu bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.

04 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk mücadelesidne Antalyaspor`a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldığı maçın uzatmalarında attığı golle sahadan 1-0`lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:59 | 4 Mart 2020
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
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