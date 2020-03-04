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Cenk Tosun’un kahreden sakatlığı! EURO 2020’de yok…
Milli Takımlar

Cenk Tosun’un kahreden sakatlığı! EURO 2020’de yok…

Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında sakatlandı. Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

4 Mart 2020 07:38

Everton’ın Crystal Palace’a kiraladığı Cenk Tosun’un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Crystal Palace’ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun’un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO2020’de de forma giyemeyeceği açıklandı.

Konuyla ilgili TRTSpor’a ilk açıklamasını yapan Cenk Tosun, “Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır.” ifadelerini kullandı.

MERİH VE YUSUF DA ZOR

A Milli Takımımız ile EURO2020’de mücadele etmesini beklediğimiz isimlerden daha önce de Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yüksek ihtimalle turnuvayı kaçıracak. Uzun süreli sakatlığını atlatan isimlerden Abdülkadir Ömür sahalara geçen hafta dönerken, Dorukhan Toköz ise henüz rehabilite dönemini atlatamadı.

Son güncelleme 07:55 | 4 Mart 2020
Cenk Tosun Crystal Palace ingiltere milli takım sakatlık
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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