Cenk Tosun’dan şok haber: ‘EURO 2020’yi kaçırabilir!’

İngiltere’de Crystal Palace’ta kiralık olarak forma giyen milli forvet Cenk Tosun, takımıyla yaptığı antrenmanda dizinden sakatlandı.

The Athletic’te yer alan habere göre; Ara transferde Everton’dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2020’yi kaçırabileceği öğrenildi.

Cenk Tosun’un son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Tosun’un sakatlığının uzun süreli olması halinde kiralık kontratının sona erdirilebileceği ifade edildi.

Öte yandan Cenk Tosun’un sözleşmesinde sakatlanması halinde maaşını Everton’ın ödeyeceği detayı yer alıyor.

Premier Lig’de bu sezon 10 maça çıkan başarılı forvet sadece 2 gol atabildi.

Exclusive: Tosun injures knee and could miss end of season and Euro 2020. #CPFC | @MattWoosiehttps://t.co/23FESEG9cc

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 3, 2020