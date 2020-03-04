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Cenk Tosun’dan şok haber: ‘EURO 2020’yi kaçırabilir!’
Milli Takımlar

Cenk Tosun’dan şok haber: ‘EURO 2020’yi kaçırabilir!’

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Milli futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ve EURO 2020'yi kaçırabileceği öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 4 Mart 2020 00:56

İngiltere’de Crystal Palace’ta kiralık olarak forma giyen milli forvet Cenk Tosun, takımıyla yaptığı antrenmanda dizinden sakatlandı.

The Athletic’te yer alan habere göre; Ara transferde Everton’dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2020’yi kaçırabileceği öğrenildi.

Cenk Tosun’un son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Tosun’un sakatlığının uzun süreli olması halinde kiralık kontratının sona erdirilebileceği ifade edildi.

Öte yandan Cenk Tosun’un sözleşmesinde sakatlanması halinde maaşını Everton’ın ödeyeceği detayı yer alıyor.

Premier Lig’de bu sezon 10 maça çıkan başarılı forvet sadece 2 gol atabildi.

Son güncelleme 00:56 | 4 Mart 2020
Cenk Tosun Crystal Palace
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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