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CANLI YAYIN | Fraport TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Fraport TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibi 'Skor'da...

4 Mart 2020 19:22

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ilk maçta kozlarını paylaşıyor. Saat 20:30’da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İLK 11’LER:

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse

TRABZONSPOR İLK MAÇTA AVANTAJ ELDE ETTİ

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Trabzonspor ilk maçta sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ve Alanyaspor arasındaki mücadelenin rövanşı 22 Nisan’da Alanya’da yapılacak.

Son güncelleme 19:25 | 4 Mart 2020
Aytemiz Alanyaspor Fraport TAV Antalyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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