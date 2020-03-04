CANLI YAYIN | Fraport TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ilk maçta kozlarını paylaşıyor. Saat 20:30’da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İLK 11’LER:

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse

TRABZONSPOR İLK MAÇTA AVANTAJ ELDE ETTİ

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Trabzonspor ilk maçta sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ve Alanyaspor arasındaki mücadelenin rövanşı 22 Nisan’da Alanya’da yapılacak.