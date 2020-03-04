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Arkas Spor – Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Voleybol

Arkas Spor – Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Cup çeyrek finalinde eşleştiği Arkas Spor'u her iki maçta da mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

4 Mart 2020 21:40

Erkekler Voleybol CEV Kupası’nda iki Türk takımının eşleştiği çeyrek final mücadelesinde ilk maçta Arkas Spor’u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, İzmir’de oynanan rövanş maçını da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Geçen sezon final oynadığı CEV Kupası’nı İtalyan ekibi Trentino’ya kaptıran sarı-kırmızılılar, bu yıl organizasyonda tek Türk takımı olarak kaldı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk iki setini 19-25 ve 21-25’lik skorlarla kazanan Galatasaray, 2-0 öne geçip tur atlamayı garantiledi. Bu bölümden sonra iki takımda da yedekler mücadele ederken, 3’üncü seti 25-14, 4’üncü seti 25-23 alan Arkas Spor skoru 2-2’ye getirdi. Tie-break setinde 17-19 üstünlük kuran Galatasaray HDI Sigorta, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray yarı finalde, Modena (İtalya) – GFC Ajaccio (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fransa’da oynanan ilk maçı Modena 3-0 kazanırken, iki takım arasında İtalya’da oynanması gereken rövanş maçı ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Risto Strandson (Estonya) (xx), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) (xx)

ARKAS SPOR: Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mert (x), Blankenau (x), Bravo (x),  Mirza (x), Caner (x), Muhammet (x) Efe (xx), Mustafa Cengiz (xx), Burak Çevik (xx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk (xxx), Burutay (xxx), Doğukan (xxx), Venno (xxx), Antonov (xxx), Van Berkel (xxx), Onurcan (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Yasin (xx), Muzaffer (xx), Selim (xx), Burak (xx), Melih (xx), Emre (xx)

SETLER: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19

SÜRE: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)

 

Son güncelleme 21:40 | 4 Mart 2020
arkas spor Galatasaray HDI Sigorta
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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