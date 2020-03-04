SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı’nda iki asker şehit
Anadolu Efes’i 3 yıl daha Sarar giydirecek
Süper Ligi

Anadolu Efes’i 3 yıl daha Sarar giydirecek

Türk basketbolunun öncü kulübü Anadolu Efes, en uzun süreli partnerlerinden biri olan Sarar ile olan anlaşmasını yeniledi. Türk hazır giyim sektörünün lideri Sarar, üç yıl boyunca Anadolu Efes’in şampiyonluk yürüyüşüne şık ve kaliteli ürünleri ile birlikte eşlik etmeye devam edecek.

4 Mart 2020 11:58

Farklı sektörlerden saygın markalarla yaptığı partnerlik anlaşmaları sayesinde Türk basketbolunun yeni alanlara açılmasını ve basketbola ilgi duyan kişi sayısının artmasını sağlayan Anadolu Efes, en uzun süreli partnerlerinden biri olan Sarar ile olan anlaşmasını yeniledi.

Türkiye'de beş büyük üretim fabrikası, 3000'in üzerinde çalışanı, yüksek işçilik kalitesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan Sarar, üç yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında 2023 yılına kadar Anadolu Efes'e şıklık katmaya devam edecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile ilk partnerlik anlaşmasını 1998 yılında yapan Sarar, üç yıl boyunca Anadolu Efes maçlarında basketbolseverlere özel etkinlikler gerçekleştirmeyi de sürdürecek.

Son güncelleme 11:58 | 4 Mart 2020
anadolu efes Sarar sponsor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
06/03/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR