Anadolu Efes’i 3 yıl daha Sarar giydirecek

Farklı sektörlerden saygın markalarla yaptığı partnerlik anlaşmaları sayesinde Türk basketbolunun yeni alanlara açılmasını ve basketbola ilgi duyan kişi sayısının artmasını sağlayan Anadolu Efes, en uzun süreli partnerlerinden biri olan Sarar ile olan anlaşmasını yeniledi.

Türkiye'de beş büyük üretim fabrikası, 3000'in üzerinde çalışanı, yüksek işçilik kalitesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan Sarar, üç yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında 2023 yılına kadar Anadolu Efes'e şıklık katmaya devam edecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile ilk partnerlik anlaşmasını 1998 yılında yapan Sarar, üç yıl boyunca Anadolu Efes maçlarında basketbolseverlere özel etkinlikler gerçekleştirmeyi de sürdürecek.