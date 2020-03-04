7 takımdan FIA ve Ferrari anlaşmasına karşı açıklama

Formula 1’de bulunan 10 takımdan Ferrari motoru kullanmayan 7’si, FIA ile Ferrari arasında yapılan gizli anlaşmaya itiraz ettiklerini açıkladı. FIA kısa süre önce, Ferrari’nin 2019 boyunca kullandığı motorla ilgili soruşturma başlatmış ancak sürecin sonunda ayrıntıların taraflar arasında kalacağına dair bir açıklama yapılmıştı.

Yapılan açıklamada, “FIA’nın bu anlaşmayı gizli tutma kararı bizleri şok etti. FIA’nın bu kararına kesin bir şekilde itiraz ediyoruz ve sürecin yasal olarak takipçisi olacağız. Uluslarası spor düzenleyicilerinin dürüst ve şeffaf bir şekilde en yüksek yönetim standartlarını uygulama sorumluluğu vardır ” denildi.

Formula 1 yönetimi, Ferrari’nin 2019’da kullandığı motorun standartlara uymadığı şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. 2020’de tüm araçların güç birimlerinin takibini arttırmak için ek düzenlemeler getirilmiş ancak Ferrari’yle girilen sürecin detayları açıklanmamıştı.

Formula 1’de yeni sezon 13 Mart’ta Avustralya’da başlayacak.