4. lig takımı Saarbrücken, Almanya Kupası’nda yarı finalde

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, 4. lig ekibi Saarbrücken ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçı penaltılar sonucunda 7-6 kazanan Saarbrücken, kupada yarı finale adını yazdırmayı başardı.

This is outrageous! Saarbrucken goalkeeper Daniel Batz made FIVE penalty saves to take his fourth-division side into the German Cup semifinals pic.twitter.com/81qizxox0V — ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2020

31. dakikada Tobias Janicke’nin attığı golle öne geçen Saarbrücken, tüm maçı skor olarak üstün götüren taraf oldu. Temsilcilerimiz Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın da forma giydiği Düsseldorf, 90. dakikada Mathias Jorgensen’in ayağından bulduğu golle maçı uzatmalara taşımayı başardı. 30 dakikalık uzatma süresinde eşitlik bozulmayınca turun galibini seri penaltı atışları belirledi.

Atılan beşer penaltı sonucunda 3-3’lük eşitlik sürerken onuncu penaltı atışında 7-6’lık üstünlüğü ele geçiren Saarbrücken maçın kazananı oldu. 4. ligde yer alan Saarbrücken’in kalecisi Daniel Batz, biri maçta olmak üzere tam 5 penaltı atışı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki kalecinin bu performansı sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.