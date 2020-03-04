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4. lig takımı Saarbrücken, Almanya Kupası’nda yarı finalde
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4. lig takımı Saarbrücken, Almanya Kupası’nda yarı finalde

Almanya Kupası'nda Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan 4. Lig takımı Saarbrücken, kalecileri Daniel Batz'ın 5 penaltı kurtardığı maçta galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

SKOR DIŞ HABER 4 Mart 2020 18:49

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf, 4. lig ekibi Saarbrücken ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçı penaltılar sonucunda 7-6 kazanan Saarbrücken, kupada yarı finale adını yazdırmayı başardı.

31. dakikada Tobias Janicke’nin attığı golle öne geçen Saarbrücken, tüm maçı skor olarak üstün götüren taraf oldu. Temsilcilerimiz Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın da forma giydiği Düsseldorf, 90. dakikada Mathias Jorgensen’in ayağından bulduğu golle maçı uzatmalara taşımayı başardı. 30 dakikalık uzatma süresinde eşitlik bozulmayınca turun galibini seri penaltı atışları belirledi.

Atılan beşer penaltı sonucunda 3-3’lük eşitlik sürerken onuncu penaltı atışında 7-6’lık üstünlüğü ele geçiren Saarbrücken maçın kazananı oldu. 4. ligde yer alan Saarbrücken’in kalecisi Daniel Batz, biri maçta olmak üzere tam 5 penaltı atışı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki kalecinin bu performansı sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Son güncelleme 18:51 | 4 Mart 2020
Almanya Kupası Daniel Batz Fortuna Düsseldorf Kaan Ayhan Kenan Karaman Saarbrücken
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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