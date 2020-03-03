SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… MSB: 1 asker şehit 9 yaralı
Vedat Muriqi, Ersun Yanal’ın ayrılığını yorumladı: ‘Bunlar futbolda var’
Ziraat Türkiye Kupası

Vedat Muriqi, Ersun Yanal’ın ayrılığını yorumladı: ‘Bunlar futbolda var’

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Muriqi, "Futbolda bunlar var. Üzülsek de bazıları sevinse de, özellikle ülkemizde birçok şeyin, hocalarımızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı fatura ilk olarak onlara kesiliyor" dedi.

3 Mart 2020 23:05

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’la bir araya geldi. 21 Nisan’daki rövanş öncesi Fenerbahçe’nin umutlarını korumasını sağlayan golü 82. dakikada kaydeden Vedat Muriqi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal’ın ayrılığı hakkında konuşan Muriqi, “Futbolda bunlar var. Üzülsek de bazıları sevinse de, özellikle ülkemizde birçok şeyin, hocalarımızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı fatura ilk olarak onlara kesiliyor. Sadece Ersun hoca için demiyorum bunu” dedi.

Performansını da değerlendiren Muriqi, “Performansımın düştüğüne katılmıyorum. Çünkü takıma katkı sağlıyorum. Her maç aynı koşuyorum, defansa yardım ediyorum ve böyle bir forvete ‘Performansı düştü’ nasıl denir bilmiyorum. Kendimi övmüyorum, sadece gol atamadım. İnşallah gollerime devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

03 Mart 2020 Ersun Yanal`dan veda konuşması: `Ali Koç`a karşı yapılan bir düzen` Fenerbahçe`deki görevi son bulan teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında takımın başında son kez maça çıktı. Türkiye Kupası`nda oynanan maçın ardından konuşan Yanal, veda konuşması yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:28 | 3 Mart 2020
ersun yanal Fenerbahçe Vedat Muriqi Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
06/03/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR