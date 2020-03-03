Ünal Karaman ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Yeşil-mavili ekip söz konusu müsabakanın hazırlıklarına bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Karadeniz ekibinde oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yanda Mohamed Abarhoun sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı bazı yöneticiler de takip etti.

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor'un yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törende 1.5 yıllık mukaveleye imzasını attı. Karaman, Bütün ve bir olabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Birbirimizi daha da güçlendirerek hak ettiğimiz başarıya ulaşacağız dedi. İlgili Haberi Oku