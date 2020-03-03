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Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor
Milli Takımlar

Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

3 Mart 2020 07:15

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye B Ligi'nin 3. torbasında yer alacak. İlk sezonunda Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde B Ligi 2. Grubu'nda İsveç ve Rusya'nın arkasında sonuncu olan Türkiye, C Ligi'ne düşmüştü. Ancak Ay-Yıldızlılar, UEFA'nın statüde yaptığı değişiklik sonrasında tekrardan B Ligi'ne yükselmişti.

55 ülkenin A, B, C ve D Ligi'ndeki toplam 10 grupta mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, en iyi puanla lider olan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında katılım hakkı elde edemeyen iki ülke play-off'a katılabilecek.

B LİGİ TORBALARI

1. Torba

Rusya

Avusturya

Galler

Çek Cumhuriyeti

2. Torba

İskoçya

Norveç

Sırbistan

Finlandiya

3. Torba

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

4. Torba

Bulgaristan

İsrail

Macaristan

Romanya

Son güncelleme 07:15 | 3 Mart 2020
türkiye UEFA Uluslar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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