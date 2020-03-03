Üç adımla zirveye

Süper Lig'in 17. haftasından bu yana 8'de 8 yaparak şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline gelen Galatasaray'da değişimin başmimarı Fatih Terim. Sezonun ilk devresinde üst üste alınan kötü sonuçlar ve Avrupa'ya veda edilmesinin ardından masaya yumruğunu vuran Terim, isteksiz oynayan Steven Nzonzi ile Ryan Babel'in biletini kesti. Ömer Bayram'ı Nzonzi'nin yerine monte eden tecrübeli hoca, bu değişikliğin meyvesini fazlasıyla topladı.

Devre arasında, geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Henry Onyekuru, kiralandı. Hızıyla Terim'in oyun yapısına uygun olan Onyekuru, kısa sürede etkisini gösterdi. Nagatomo'nun sakatlık problemleri nedeniyle sol beke Saracchi transfer edildi. Saracchi ile Onyekuru, solun hâkimi oldu. İlk devrenin iki formsuz ismi Mariano, Seri ve Feghouli'yle özel görüşmeler yapan Terim, ikiliden vazgeçmedi ve sağ kanattaki verim tavan yaptı.

8 MAÇTA 6 ASİST

Galatasaray’da bu sezonun en flaş ismi kuşkusuz Ömer Bayram… Galatasaray'ın son 8 lig galibiyetinde süre alan Ömer Bayram, 6 asist yaparak atılan gollere direkt katkıda bulundu.