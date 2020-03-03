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Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geliyor. Ligde büyük çekişmeye sahne olan iki ekibin mücadelesi bu kez kupaya taşınıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler "Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Trabzon'da oynanacak Türkiye Kupası maçı detayları...

3 Mart 2020 09:46

Türkiye Kupası’nda gözler yarı final maçlarına çevrildi. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı turnuva Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zıraat Türkiye Kupası’nda Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 3 Mart Salı günü 20:30’da oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe yarı final ilk maçı ATV canlı yayını ile ekranlara gelecek.

ERSUN YANAL FENERBAHÇE İLE SON MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

Son güncelleme 09:46 | 3 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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