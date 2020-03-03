Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS FB kupa maçı saat kaçta?

Türkiye Kupası Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Ezeli rekabet kupa yarı finali ile sürecek. Türkiye Kupası’nın yayınlanacağı kanal ve saat sabit olmamasından dolayı taraftarlar Trabzonspor Fenerbahçe maçının saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün yani 3 Mart Salı günü 20:30'da oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe yarı final ilk maçı ATV canlı yayını ile ekranlara gelecek.