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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS FB kupa maçı saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS FB kupa maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa maçı şifresiz mi?

3 Mart 2020 18:19

Türkiye Kupası Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Ezeli rekabet kupa yarı finali ile sürecek. Türkiye Kupası’nın yayınlanacağı kanal ve saat sabit olmamasından dolayı taraftarlar Trabzonspor Fenerbahçe maçının saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün yani 3 Mart Salı günü 20:30'da oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe yarı final ilk maçı ATV canlı yayını ile ekranlara gelecek.

Son güncelleme 18:19 | 3 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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