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SON DAKİKA | Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu!
Milli Takımlar

SON DAKİKA | Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 2020-21 döneminde mücadele edeceği grubu ve rakipleri belli oldu. B Ligi'nde mücadele eden ve 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşti!

3 Mart 2020 20:33

UEFA’nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapıldı.

B Ligi’nde yer alan millilerimiz, 3. Grup’ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Beurs van Berlage Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı.

A LİGİ

1. GRUP: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

1. GRUP: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler

C LİGİ 

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenisan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lichtenstein, Cebelitarık

MAÇ PROGRAMI

1’inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2’nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3’üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4’üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5’inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6’ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022

Son güncelleme 21:00 | 3 Mart 2020
türkiye UEFA Uluslar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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