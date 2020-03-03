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Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışta
Süper Lig

Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

3 Mart 2020 12:58

Biletlerin satışı Passolig resmi internet sitesinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 5 Mart Çarşamba gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP Alt Tribünü): 98 TL

2. Kategori (Maraton Alt ve Üst Tribün): 76 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün): 43 TL

4. Kategori (Kuzey Tribün): 57 TL

Bayan Tribün: 43 TL (Sadece Passolig Gişelerinden)

Misafir Tribün: 57 TL (4 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak)

Son güncelleme 12:58 | 3 Mart 2020
bilet galatasaray sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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