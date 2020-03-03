ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Trabzonspor Fenrbahçe maçı ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Mücadele WEB TV üzerinden de canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten Trabzonspor Fenerbahçe derbisini canlı izleyebilirsiniz.

TS FB MAÇI CANLI İZLE

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

EN GÖLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, ayrıca 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de yine Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda da İstanbul’daki Süper Lig karşılaşmasını 5-2 kazandı. (İHA)