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NBA’den yıldızlara uyarı: Beşlik çakmayın, yumruk tokuşturun
NBA

NBA’den yıldızlara uyarı: Beşlik çakmayın, yumruk tokuşturun

NBA yönetiminin, yıldız basketbolcuları korona virüsünden korunmak için beşlik çakmamaları konusunda uyardığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 3 Mart 2020 11:34

Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan corona virüsü, spor organizasyonlarını da tehdit etmeye başladı. Bazı organizasyonlar iptal edilirken, bazıları ise seyirciye kapalı yapılmaya başlandı. NBA ise, corona virüse karşı yıldız basketbolcuları gönderdiği bir notla uyardı.

NBA yönetiminden gelen uyarıda, basketbolculara beşlik çakmak yerine, yumruk tokuşturmaları konusunda çağrı yapıldı. Notta, özellikle maçlardan önce ve sonra seyirciler ile yapılan beşlik çakma hareketinin, corona virüsünü bulaştırma ihtimalinden bahsedildi. Basketbolculara mümkün olduğu kadar kimseyle el teması kurmamaları söylenirken, bunu yapmak isteyenlerin ise yumruk tokuşturmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yıldız basketbolculara ayrıca imza günlerinde temiz kalem kullanmaları, taraftarlardan gelecek maddelerle temas etmemeleri belirtildi. ESPN’de yer alan habere göre notta “Ellerinizi sık sık sabunla 20 saniye yıkayın. Burnunuza, ağzınıza ve dudağınıza dokunmaktan kaçının” tavsiyeleri de verildi.

Son güncelleme 11:34 | 3 Mart 2020
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