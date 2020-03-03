Messi’nin rekorunu tarihe gömdü… Ronaldo gibi sevindi

İspanya La Liga’nın 26. haftasında oynanan El Clasico’da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Barcelona’yı 2-0 mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna oturdu. Maçın 71. dakikasında Vinicius Junior ile öne geçen Real Madrid, 90+2. dakikada Mariano Diaz Meja ile galibiyeti perçinledi. Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Vinicius Junior, 19 yaş 233 gün ile 21. yüzyılda El Clasico’da gol atan en genç oyuncu olma başarısı gösterdi. Bundan önceki rekor, 19 yaş 259 gün ile Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi’ye aitti.

Vinicius Junior, sadece genç yaşında attığı golle değil, attığı golden sonra Cristiano Ronaldo gibi sevinmesi ile de dikkat çekti. Vinicius Junior, neden Portekizli yıldız gibi sevindiğini ise maç sonrası “Cristiano Ronaldo Barcelona maçının devre arasında soyunma odasına geldi. Bize müthiş bir destek verdi. Ben de ikinci yarıda gol attıktan sonra onun gol sevincini yaptım” sözleriyle açıkladı. Cristiano Ronaldo’nun, Vinicius Junior’un attığı gol sonrası tribünde yaşadığı sevinç de dikkat çekti.

Flamengo’dan 2018 yılında 45 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla çıktığı toplam 58 maçta 7 gol atarken, 15 de asiste imza attı.