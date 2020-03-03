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Marius Sumudica: ‘Takım güzel futbol oynuyor ama ben gol atamam’
Süper Lig

Marius Sumudica: ‘Takım güzel futbol oynuyor ama ben gol atamam’

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim. Bence bu takım güzel bir futbol oynuyor ama ben gol atamam” diye konuştu.

3 Mart 2020 00:00

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir maçında çok fırsat yakaladıklarını ifade ederek, “Ama bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz bugün kaliteli oyunculara sahipti, uzaktan bulduğu şutlarla golleri buldu. Kaliteli oyuncularla bunları değerlendirdiler. Atamazsanız futbolda yersiniz. İyi olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibimizi bunalttık, rakiplerden bazı oyuncular benle konuştu maçtan sonra. İlk yarı golü bulsaydınız maçı koparabilirdiniz dediler. Futbolda gol atmanız gerekiyor. Atamazsanız puan alamazsınız. Ben de saha içine giremiyorum müdahale için. Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim. Bence bu takım güzel bir futbol oynuyor ama ben gol atamam. Defans oyuncusu hata yaptığında telafisi yok bütün takım acısını çeker. Forvet oyuncusu kaçırdığı zaman oyun devam ediyor” dedi.

02 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Gaziantep FK Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK`yı ağırlayan Medipol Başakşehir, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 3-1 kazanarak geçen hafta ele geçirdiği liderlik koltuğunu kaptırmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:00 | 3 Mart 2020
Gaziantep FK Marius Sumudica Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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