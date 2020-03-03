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TS FB MAÇ ÖZETİ İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri! Fırtına avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası

TS FB MAÇ ÖZETİ İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri! Fırtına avantajı kaptı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda çok pozisyon olmayan maçta gol perdesi ikinci yarının başlamasının kısa süre ardından açıldı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti...

3 Mart 2020 22:33

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile başladı. Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahasında avantajlı skoru aldı. Trabzonspor Fenerbahçe maç özetini yayıncı kuruluş paylaştığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TS FB MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe’de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı son maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Daha önce Trabzonspor’da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.

Trabzonspor, dev eşleşmedeki ilk maçı 2-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

İki takım arasında Kadıköy’de oynanacak rövanş karşılaşması 21 Nisan Salı günü oynanacak.

Son güncelleme 23:13 | 3 Mart 2020
fb Fenerbahçe maç özeti özet izle trabzonspor ts türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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