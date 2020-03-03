TS FB MAÇ ÖZETİ İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri! Fırtına avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile başladı. Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahasında avantajlı skoru aldı. Trabzonspor Fenerbahçe maç özetini yayıncı kuruluş paylaştığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TS FB MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe’de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı son maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Daha önce Trabzonspor’da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.

Trabzonspor, dev eşleşmedeki ilk maçı 2-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

İki takım arasında Kadıköy’de oynanacak rövanş karşılaşması 21 Nisan Salı günü oynanacak.