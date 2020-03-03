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Süper Lig

Lukas Podolski gözleme hamuru açtı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport-TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, gözleme için hamur açtı. Podolski hamur açarken kendisini görüntüleyen Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e de Türkçe, "Başkan afiyet olsun" diye seslendi.

3 Mart 2020 17:31

Süper Lig ekibi Fraport-TAV Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, kısa sürede kırmızı beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.

Bu sezon ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor kadrosuna dahil edilen Podolski, maçlarda ortaya koyduğu performansın yanında saha dışındaki sempatik hareketleriyle de ilgi odağı haline geldi.

Antalya’nın ünlü turistik mekanlarından Kurşunlu Şelalesi’ni gezen Lukas Podolski, gözleme açan kadınların tezgahını ziyaret etti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün de eşlik ettiği 34 yaşındaki golcü, yer sofrasına oturup, oklavayla gözleme hamuru açtı.

Podolski hamur açarken kendisini görüntüleyen Öztürk’e, “Başkan afiyet olsun” diye seslendi. Başkan Ali Şafak Öztürk cep telefonuyla bu anları kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Son güncelleme 18:06 | 3 Mart 2020
Antalyaspor lukas podolski
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OGP
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