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Kupada Antalya derbisi! Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Kupada Antalya derbisi! Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Aytemiz Alanyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak. Peki Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mart 2020 21:53

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Diğer yanda ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İşte Antalyaspor Alanyaspor maçının saati ve kanalı…

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

4 Mart Çarşamba günü saat 20:30’da Yeni Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 21:53 | 3 Mart 2020
alanyaspor Antalyaspor kupa Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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06/03/2020 - 20:00
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