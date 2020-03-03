Kupada Antalya derbisi! Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Diğer yanda ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İşte Antalyaspor Alanyaspor maçının saati ve kanalı…

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

4 Mart Çarşamba günü saat 20:30’da Yeni Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.