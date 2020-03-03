Inter Başkanı Steven Zhang patladı! ‘Gördüğüm en büyük palyaçosun’

Serie A’da Inter ile Juventus arasında oynanması gereken kritik maç, corona virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. Serie A yönetimi, önce seyircisiz oynanmasını planladığı karşılaşmayı daha sonra tamamen iptal etti. Inter Başkanı Steven Zhang, bu kararın üzerine Serie A’nın başındaki Paolo Dal Pino’yu sert bir dille eleştirdi.

Erteleme kararının tam bir skandal olduğunu söyleyen Steven Zhang, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda Paolo Dal Pino için “Sen hayatımda gördüğüm en büyük ve karanlık palyaçosun” ifadelerini kullandı. Maçın ertelenmesi ile birlikte fikstürün iyice sıkıştığını ve futbolcuların sağlığını tehdit edecek duruma geldiğini belirten Steven Zhang “Maç takvimi ile oynarken hep halk sağlığını ön plana atıyorsun. 24 saat, 48 saat, 7 gün? Bir sonraki adımın ne?” dedi.

YAZIKLAR OLSUN!

Sert eleştirilerini sürdüren Steven Zhang, “Şimdi de sportmenlik ve adil yarışma koşullarından mı bahsediyorsun? Ya futbolcularımızı ve antrenörlerimizi koruyamazsak? Onların senin için oynamalarına ne dersin? Evet sana söylüyorum. Ligimizin başkanı Paolo Dal Pino… Yazıklar olsun! Artık ayağa kalkma ve sorumluluk alma zamanı…” ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA INTER’İN BAŞKANI OLDU

İtalya Serie A takımlarından Inter'in başına, 2018 yılının Ekim ayında 27 yaşındaki Steven Zhang getirilmişti. Steven Zhang, Endonezyalı iş insanı Erick Thohir'in yerine Inter'in başına geçmişti. Inter'in en büyük hissesine sahip Suning Holdings Group'un sahibi Zhang Jindong'un oğlu olan Steven Zhang, böylece dünya devinin yeni başkanı olmuştu. Steven Zhang'dan önce Inter başkanlığını yürüten Erick Thohir, diğer işlerine ağırlık vermek için başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Inter, yeni başkan Steven Zhang'ı, Twitter hesabından paylaştığı video ile takipçilerine duyurmuştu.