Hikmet Karaman’ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş’i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile anlaştı. Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Son olarak Kayserispor’u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan Hikmet Karaman’ın yarın imza atacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor, resmi internet sitesinden anlaşmayı “Kulübümüz, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00’de Malatya Mövenpic Otel’de yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri ile duyurdu.