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Galatasaray ve Medipol Başakşehir PFDK’da
Süper Lig

Galatasaray ve Medipol Başakşehir PFDK’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Teenage Hadebe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Hes Kablo Kayserispor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

3 Mart 2020 17:44

TFF Hukuk Müşavirliği’nin 3 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcusu Hadebe’nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray talimatlara aykırı hareketi; Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Hes Kablo Kayserispor ise saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılar.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor’un antrenörlerinden Şakir Özkayımoğlu sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, bir diğer antrenör İbrahim Dağaşan ise talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

Son güncelleme 17:44 | 3 Mart 2020
galatasaray Medipol Başakşehir pfdk
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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