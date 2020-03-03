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Fenerbahçe’de Simon Falette şoku! Henüz 8. dakikada…
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe’de Simon Falette şoku! Henüz 8. dakikada…

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, maçın 8. dakikasında sakatlanınca sedyeyle oyundan alındı

3 Mart 2020 20:48

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı ve son haftalarda ilk 11’de şans bulan stoperi Simon Falette, Trabzonspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olan sarı lacivertlilerde 28 yaşındaki Gineli stoper sahaya ilk 11’de çıktı.

Ancak maçın henüz 8. dakikasında Jose Sosa ile birlikte hava topuna yükselen Falette, rakibinin dizinin kendisine temas etmesi sonrasında acı içinde yerde kaldı.

Sedyeyle oyundan alınan Falette stattan ambulansla ayrıldı. Falette’in yerine Tolgay Arslan oyuna dahil olurken Luiz Gustavo stoperde Jailson’un partneri oldu.

Son güncelleme 20:48 | 3 Mart 2020
Fenerbahçe Simon Falette trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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