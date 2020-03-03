Fenerbahçe’de Simon Falette şoku! Henüz 8. dakikada…

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı ve son haftalarda ilk 11’de şans bulan stoperi Simon Falette, Trabzonspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olan sarı lacivertlilerde 28 yaşındaki Gineli stoper sahaya ilk 11’de çıktı.

Ancak maçın henüz 8. dakikasında Jose Sosa ile birlikte hava topuna yükselen Falette, rakibinin dizinin kendisine temas etmesi sonrasında acı içinde yerde kaldı.

Sedyeyle oyundan alınan Falette stattan ambulansla ayrıldı. Falette’in yerine Tolgay Arslan oyuna dahil olurken Luiz Gustavo stoperde Jailson’un partneri oldu.