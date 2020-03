Ersun Yanal’dan veda konuşması: ‘Ali Koç’a karşı yapılan bir düzen’

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal takımın başındaki son maçına çıktı. Alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Yanal, camianın Başkan Ali Koç’a destek olması gerektiğini söyledi. İşte Ersun Yanal’ın maç sonu açıklamaları;

“Fenerbahçe’ye zor şartlar altında başladım, aynı şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok kupa yarışına katıldı, birçok liderlik yarışına katıldı, Avrupa’da yarıştı. Düşmeye oynadı, zirvenin kalıcısı olmaya oynadı ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Önce bunu anlamak lazım. Ben bunu Ali Koç’a karşı yapılan bir düzen olarak düşünüyorum. Buna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum.”

“FENERBAHÇE’NİN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

“Ali Koç’un taraftarlarımız tarafından korunmasına ihtiyacı olduğuna düşünüyorum. Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ciddi ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe’nin hizmetinde olacağız. Bizi destekleyen ya da desteklemeyen taraftarlarımıza sevgi ve saygı duyuyoruz. Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir.”

“BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

“Taraftar ve camia sorunları doğru analiz ederse sorunlar çabucak çözülecektir. Ayrılmamla işler düzelecekse hiç düşünmeden bırakırım. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına ve camiamıza destek olmaktan başka çaremizin olmadığını söylemeliyim.”

“ASLA SİYASETİN İÇİNDE KALMAK İSTEMEDİK”

“Maalesef bu düzeni ve daha sonraki düzeni Alanya maçı hatta Trabzon dönüşünden sonra da konuştuğumuz durumu belirlemek için eğer ben feda olacaksam, rahatlıkla yapabileceğimi söylemiştim. Burada başka bir durum var. O durumu defalarca sayın başkanımız ifade etmiştir. Biz asla sahanın dışında kalmak, siyasetin içinde kalmak istemedik. Böyle sorun asla gündeme getirmedik. Biz başkanımızla her platformda dile getirdik. Sadece adil yarışın sonucunu almak için mücadele ettik.”

“BU İKLİMİ GETİREMEZSEK CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR”

“Eksik kaldık, kolumuzu bacağımızı budadık. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe takımı girdiği her yarışmadan başı dik ayrılmalıdır. Yine aynı şekilde bugün de bundan sonra da her ne olursa olsun Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan, temsil ettiği değerlerle ülkeye önemli değerler yaşatan bu camianın başta başkanımız olmak üzere desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü Fenerbahçesiz iklim, ortam düşünülemez. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi önemli rekabetin birlikte olduğu güç büyük bir güçtür. Bu güç birlikte oynadığı her maçtan sonra el sıkışmalı, sarılmalı, başarıları kutlamalı, başaramayan tekrar çalışıp başarı için mücadele etmeli. Bu iklimi getiremezsek, bizi de ciddi sorunlar bekliyor.”

