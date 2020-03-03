Ersun Yanal ayrılık kararının ardından ilk kez konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerde görevi bırakan Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü’nün yollarını ayırma kararı aldığı ancak Trabzonspor’a karşı son kez takımın başında olacağı açıklanan Yanal, yönetimin kendisinden bir ricada bulunduğunu söyledi. İşte Ersun Yanal’ın açıklamaları:

‘MAÇ YAKIN OLDUĞU İÇİN’

“Bir istişare sonucu buradayım. Daha sonradan süre gelen bir süreç sonucunda bu kararı aldık ama takımın maçı çok yakın olduğu için böyle bir ricada bulunuldu. Zor bir maç oynayacağız. Dirar, Hasan Ali ve Serdar’ın problemleri devam ediyor.”

‘BAŞARILAR DİLEMEK DURUMUNDAYIM’

“2 ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz.”