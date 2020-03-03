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Ersun Yanal ayrılık kararının ardından ilk kez konuştu!
Trabzonspor

Ersun Yanal ayrılık kararının ardından ilk kez konuştu!

Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal takımın başında son kez yer alacağı Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yanal maçın yakın olması nedeniyle yönetimin kendisinden ricada bulunduğunu söyledi.

3 Mart 2020 20:09

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerde görevi bırakan Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü’nün yollarını ayırma kararı aldığı ancak Trabzonspor’a karşı son kez takımın başında olacağı açıklanan Yanal, yönetimin kendisinden bir ricada bulunduğunu söyledi. İşte Ersun Yanal’ın açıklamaları:

‘MAÇ YAKIN OLDUĞU İÇİN’

“Bir istişare sonucu buradayım. Daha sonradan süre gelen bir süreç sonucunda bu kararı aldık ama takımın maçı çok yakın olduğu için böyle bir ricada bulunuldu. Zor bir maç oynayacağız. Dirar, Hasan Ali ve Serdar’ın problemleri devam ediyor.”

‘BAŞARILAR DİLEMEK DURUMUNDAYIM’

“2 ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz.”

Son güncelleme 20:14 | 3 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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